На своїй сторінці в Instagram ведуча показала, що за будь-якої погоди продовжує готуватися до Бостонського марафону, який відбудеться вже 17 квітня. Пробігти 42 км Марічка Падалко погодилася, аби зібрати гроші для українсько-американської благодійної організації, які підуть на допомогу із реабілітацією звільнених з полону українських військових.

"Сьогодні моя пробіжка на шляху до Бостона - снігова, слизька, мокра в ногах, повільна, із вітром, але важливо, що вона була). Кажуть, головне, щоб тренування відбулося, треба вийти на вулицю. Сьогодні ледь не вперше хотілося повернутися прямо біля дому. Але що б, я тоді сказала тренеру)? Часу мало, Бостонський марафон вже 17 квітня", — написала зірка під світлиною, яку зробила після пробіжки дистанцією понад 22 км по засніженому Києву.

Цікаво, що на шляху Марічка Падалко перетнулася з іншим зірковим українським марафонцем Анатолієм Анатолічем.

"Був радий бачити на Трухановому!", — написав Анатоліч у коментарях до публікації. "Я теж! Дуже!", — одразу відповіла йому ведуча.

Українці також захоплюються енергією та витримкою телезірки:

"Тебе можна до загону спецпризначення забирати🤩";

"Марічко, Ви молодець. Щоденно читаю Ваші новини, Ви ❤️надихаєте своєю енергією своїх підписників.👏";

"Це щось неймовірне, Марічка!! Ви- молодець!! 👍🏻".

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