На своей странице в Instagram ведущая показала, что в любую погоду продолжает готовиться к Бостонскому марафону, который состоится уже 17 апреля. Пробежать 42 км Маричка Падалко согласилась, чтобы собрать деньги для украинско-американской благотворительной организации, которые пойдут на помощь с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных.

"Сегодня моя пробежка на пути к Бостону - снежная, скользкая, мокрая в ногах, медленная, с ветром, но важно, что она была). Говорят, главное, чтобы тренировка состоялась, нужно выйти на улицу. Сегодня едва ли не впервые хотелось вернуться прямо возле дома. Но что бы я тогда сказала тренеру)? Времени мало, Бостонский марафон уже 17 апреля", - написала звезда под фотографией, которую сделала после пробежки дистанцией более 22 км по заснеженному Киеву.

Интересно, что по пути Маричка Падалко пересеклась с другим звездным украинским марафонцем Анатолием Анатоличем.

"Был рад видеть на Трухановом!", - написал Анатолич в комментариях к публикации. "Я тоже! Очень!", - сразу ответила ему ведущая.

Украинцы также восхищаются энергией и выдержкой телезвезды:

"Тебя можно в отряд спецназначения забирать 🤩";

"Маричка, Вы молодец. Ежедневно читаю Ваши новости, Вы ❤️ вдохновляете своей энергией своих подписчиков.👏";

"Это что-то невероятное, Маричка!! Вы- молодец!! 👍🏻".

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.