Як відомо, Даша Квіткова в Інстаграмі часто показувала, як вона тренується і мріє повернути свою форму. Через рік вона не досягла результату, який хотіла. В інтерв'ю Маші Єфросініної вона зізналася, що схуднути їй допоміг спеціальний гормональний препарат, який прописав лікар.
Однак після Квіткова почала спонукати історії, як правильно харчувалася і займалася спортом, що й допомогло їй перетворитися. Різке та помітне схуднення вона також назвала результатом частого стресу, про що намагається тепер через розлучення не говорити.
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Після того, як Квіткова назвала гормональний препарат, який допоміг їй схуднути, в мережі часто згадували про це, а сама дівчина наголосила, що приймала його лише за вказівкою лікаря та здавала для цього також багато аналізів.
«Моє перетворення тривало понад півтора року. сьогодні я задоволена своєю формою, тілом, шкірою та самопочуттям» - заявила Квіткова.
У мережі висловилися:
«Результат і справді шикарний, але пишіть відверто про своє перетворення; Лише спортом таких результатів не досягнути. Тут і харчування та масажі та уколи, косметологи;
Даша, а чому під час вагітності Ви постійно говорили, що набирайте зовсім небагато? А тільки вже перед пологами вирішили сказати, що набрали близько 30 кг? У чому прикол?;
Ну самі спалилися, що препарати гормональні кололи, до цього бади японські для схуднення пили; добрий результат, але результат лікарів».
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