Українська блогерка Даша Квіткова прославилася лише завдяки "Холостяку" і тепер намагається підтримати інтерес до себе після схуднення.

Як відомо, Даша Квіткова в Інстаграмі часто показувала, як вона тренується і мріє повернути свою форму. Через рік вона не досягла результату, який хотіла. В інтерв'ю Маші Єфросініної вона зізналася, що схуднути їй допоміг спеціальний гормональний препарат, який прописав лікар.

Однак після Квіткова почала спонукати історії, як правильно харчувалася і займалася спортом, що й допомогло їй перетворитися. Різке та помітне схуднення вона також назвала результатом частого стресу, про що намагається тепер через розлучення не говорити.

Після того, як Квіткова назвала гормональний препарат, який допоміг їй схуднути, в мережі часто згадували про це, а сама дівчина наголосила, що приймала його лише за вказівкою лікаря та здавала для цього також багато аналізів.

«Моє перетворення тривало понад півтора року. сьогодні я задоволена своєю формою, тілом, шкірою та самопочуттям» - заявила Квіткова.

У мережі висловилися:

«Результат і справді шикарний, але пишіть відверто про своє перетворення; Лише спортом таких результатів не досягнути. Тут і харчування та масажі та уколи, косметологи;

Даша, а чому під час вагітності Ви постійно говорили, що набирайте зовсім небагато? А тільки вже перед пологами вирішили сказати, що набрали близько 30 кг? У чому прикол?;

Ну самі спалилися, що препарати гормональні кололи, до цього бади японські для схуднення пили; добрий результат, але результат лікарів».

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