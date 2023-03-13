Украинская блогер Даша Квиткова прославилась только благодаря "Холостяку" и теперь старается поддержать интерес к себе после похудения.

Как известно, Даша Квиткова в Инстаграм часто показывала, как она тренируется и мечтает вернуть свою форму. Спустя год она не добилась результата, который хотела. В интеревью Маше Ефросининой она призналась, что похудеть ей помог специальный гормональный препарат, который ей прописал врач.

Однако после Квиткова начала подвигать истории, как правильно питалась и занималась спортом, что и помогло ей преобразиться. Резкое и заметное похудение она также назвала резлуьтатом частого стресса, о чем старается теперь из-за развода не говорить.

После того, как Квиткова назвала гормональный препарат, который помог ей похудеть, в сети часто упоминали об этом, а сама девушка подчеркнула, что принимала его только по указанию врача и сдавала для этого также много анализов.

«Мое перевоплощение длилось более полутора лет. сегодня я удовлетворена своей формой, телом, кожей и самочувствием» - заявила Квиткова.

В сети выразились:

«Результат и действительно шикарный, но пишите откровенно о своем превращении; Только спортом таких результатов не достичь. Здесь и питание и массажи и уколы, косметологи;

Даша, а почему во время беременности Вы постоянно говорили, что набирайте совсем немного? А только уже перед самыми родами решили сказать, что набрали около 30 кг? В чем прикол?;

Ну сами же спалились, что препараты гормональные кололи, до этого бады японские для похудения пили; хороший результат, но результат врачей».

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