Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно разорвал отношения со своей женой Дашей Квитковой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал очаровательное видео с маленьким сыном.

Как оказалось, Даша Квиткова после расставания с мужем не препятствует его общению с маленьким сыном Львом. На новом видео Никита показал трогательные кадры, как проводит время с ребенком и поделился своими эмоциями.

"Обожаю каждое его новое слово, таковых каждый день все больше. Люблю сына за невероятно искренние реакции. Ценю каждый миг, когда мы рядом. Как видите, Лев растет очень умеренный, внимательный и так осторожно обращается с животным. Горжусь. Перед нашими детьми весь мир и искренне верю, что они будут впереди видеть только счастливую Украину", - поделился Добрынин.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Мама хорошо воспитывает".

"Все благодаря Даше".

"Лев просто невероятный".

"Замечательный папа и очаровательный сынишка".

"Левчик, очень классный".

"Замечательный отец – отличный сын".

"Сладенький".

"Верни свою жену".

"Никита, вы отличный папа".

"Надеюсь, вам удастся сохранить семью".

"Очаровательный мальчик".

Напомним, "Даша, у тебя талант": Ульянова из "Холостяка" насмешила украинцев пародией на легендарное видео.

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