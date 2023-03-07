Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила кадры из новой эффектной фотосессии.

Как видно, на снимках Даша появилась в стильном аутфите – на ней строгие черные брюки с завышенной талией и белоснежная блузка, поверх которой она накинула длинное темное пальто. Свой образ блогерша дополнила небольшой сумочкой, модными ботинками и солнцезащитными очками, а ее волосы развеваются на ветру.

В подписи к публикации Квиткова заинтриговала поклонников: "Львов, мы завтра встретимся! Сделаем маленькую перекличку тех, кто будет на Пожежі?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, откуда такие шикарные шузы?".

"Подскажите, откуда эта подвеска сердечко?".

"Пожар – это ты".

"Я буду, до встречи".

"Не смогу, но хотелось бы сильно".

"Это будет пожар".

"Такая стильная".

"Почему вы такая красивая?".

"Очень красивые фото".

"Вы невероятная".

"Даша, Вы очень мотивируете!".

"Какая стильная".

"Вау, какая красота и стиль".

"Нереальная".

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