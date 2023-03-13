Наразі артистка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) з малюками перебуває у США, куди вони поїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Вона одружена з відомим співаком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополем. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка показала фото їхньої доньки.
У той час, як обличчя синів пара не приховує, їхня єдина дочка з'являється в блозі тільки зі спини або з величезними окулярами, які приховують обличчя дівчинки.
Цього разу, українська співачка Alyosha поділилася фото з маленькою дочкою, яка позує біля вікна та дивиться кудись у далечінь. Дбайлива матуся одягла на дівчинку жовту сукню з довгим рукавом. Темне волосся малюка вона заплела в невигадливу зачіску, прикрасивши її жовто-синіми бантиками. Примітно, що обличчя малечі знову неможливо побачити, адже вона стоїть до камери спиною.
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Шанувальники вразилися поряд дівчинки, але найбільше компліментів дісталося від її тата Тарасові Тополі, який також залишив коментар: "Марія Тарасівна – жовто-блакитна красуня", "Найніжність, красуня", "Вау, як швидко малеча виросла", "Красуня і намистинка".
Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.
Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.
Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.