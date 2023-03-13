Українська співачка Alyosha поділилася фото з маленькою дочкою, яка позує біля вікна та дивиться кудись у далечінь.

Наразі артистка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) з малюками перебуває у США, куди вони поїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Вона одружена з відомим співаком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополем. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка показала фото їхньої доньки.

У той час, як обличчя синів пара не приховує, їхня єдина дочка з'являється в блозі тільки зі спини або з величезними окулярами, які приховують обличчя дівчинки.

Цього разу, українська співачка Alyosha поділилася фото з маленькою дочкою, яка позує біля вікна та дивиться кудись у далечінь. Дбайлива матуся одягла на дівчинку жовту сукню з довгим рукавом. Темне волосся малюка вона заплела в невигадливу зачіску, прикрасивши її жовто-синіми бантиками. Примітно, що обличчя малечі знову неможливо побачити, адже вона стоїть до камери спиною.

Шанувальники вразилися поряд дівчинки, але найбільше компліментів дісталося від її тата Тарасові Тополі, який також залишив коментар: "Марія Тарасівна – жовто-блакитна красуня", "Найніжність, красуня", "Вау, як швидко малеча виросла", "Красуня і намистинка".

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.