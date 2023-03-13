Сейчас артистка Alyosha (настоящее имя - Елена Тополя) с малышами находится в США, куда они уехали в начале полномасштабной войны в Украине. Она замужем за известным певцом, лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополем. На своей странице в Инстаграм артистка показала фото их дочери.

В то время, как лица сыновей пара не скрывает, их единственная дочь появляется в блоге только со спины или же с огромными очками, которые скрывают лицо девочки.

В этот раз, украинская певица Alyosha поделилась фото с маленькой дочерью, которая позирует у окна и смотрит куда-то вдаль. Заботливая мамочка надела на девочку желтое платье с длинным рукавом. Темные волосы малышки она заплела в незатейливую прическу, украсив ее желто-синими бантиками. Примечательно, что лицо малышки снова невозможно увидеть, ведь она стоит к камере спиной.

Поклонники поразились наряду девочки, но больше всего комплиментов досталось от ее папы Тарасе Тополи, который также оставил комментарий: "Мария Тарасовна – желто-голубая красавица", "Сама нежность, красавица", "Вау, как быстро малышка выросла", "Красавица и бусинка".

Напомним, Тополя з "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

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