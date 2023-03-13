На церемонії "Оскар"-2023 українському президентові Володимиру Зеленському не дали можливості виголосити промову, зате нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка "Навальний".
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко навів кумедну аналогію того, яким Американська кіноакадемія бачить Олексія Навального та яким російського опозиціонера бачать українці, показавши два фото — бутерброд із докторською ковбасою та просто шматки гнилого хліба.
Українці в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф" і також обурюються таким результатам премії Оскар:
"Цитати великих опозиціонерів «Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати»";
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"На Оскарі нагороду замість фільму про Україну віддали фільму про Навального. А ми знаємо його цитату про Крим-бутерброд. Тому знаємо, який він пліснява";
"Боже, невже вони повірили в цирк "в'язень Азкабану" з навальним у головній ролі? Він такий же проект кремлівських спецслужб, як і пуйло!";
"А чого дивуватись? В Іспанії українцям допомагають люди, коли та сама зара і вог іспанський запрошують до себе пропутінську модель шейк, розумієте? Про те, що їх кенселять - це міф, на жаль".
Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.