На церемонії "Оскар"-2023 українському президентові Володимиру Зеленському не дали можливості виголосити промову, зате нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка "Навальний".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко навів кумедну аналогію того, яким Американська кіноакадемія бачить Олексія Навального та яким російського опозиціонера бачать українці, показавши два фото — бутерброд із докторською ковбасою та просто шматки гнилого хліба.

Українці в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф" і також обурюються таким результатам премії Оскар:

"Цитати великих опозиціонерів «Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати»";

"На Оскарі нагороду замість фільму про Україну віддали фільму про Навального. А ми знаємо його цитату про Крим-бутерброд. Тому знаємо, який він пліснява";

"Боже, невже вони повірили в цирк "в'язень Азкабану" з навальним у головній ролі? Він такий же проект кремлівських спецслужб, як і пуйло!";

"А чого дивуватись? В Іспанії українцям допомагають люди, коли та сама зара і вог іспанський запрошують до себе пропутінську модель шейк, розумієте? Про те, що їх кенселять - це міф, на жаль".

Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.