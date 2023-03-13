На церемонии "Оскар"-2023 украинскому президенту Владимиру Зеленскому не дали возможности произнести речь, зато награду за лучший документальный фильм получила лента "Навальный".
В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко привел забавную аналогию того, каким Американская киноакадемия видит Алексея Навального и каким российского оппозиционера видят украинцы, показав два фото — бутерброд с докторской колбасой и просто куски гнилого хлеба.
Украинцы в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф" и также возмущаются таким результатами премии Оскар:
"Цитаты великих оппозиционеров "Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать"";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Переговоры Зеленского с Си Цзиньпином: СМИ раскрыли первые подробности
Стягивают новую живую силу: оккупанты в отчаянии придумали, кого еще отправить на войну
Трагически оборвалась жизнь звезды "Лиги смеха": Юрий Ткач поделился с украинцами горем
"Не понравился дресс-код": в Германии охранник избил украинского защитника в форме, приехавшего на лечение
"На Оскаре награду вместо фильма об Украине отдали фильму о Навальном. А мы знаем его цитату о Крыме-бутерброде. Поэтому знаем, какая он плесень";
"Боже, неужели они поверили в цирк "узник Азкабана" с навальным в главной роли? Он такой же проект кремлевских спецслужб, как и пуйло!";
"А чего удивляться? В Испании украинцам помогают люди, когда та же зара и вог испанский приглашают к себе пропутинскую модель шейк, понимаете? О том, что их кенселят - это миф, к сожалению".
Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.