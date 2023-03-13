Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко коротко и метко прокомментировал церемонию Оскар в этом году.

На церемонии "Оскар"-2023 украинскому президенту Владимиру Зеленскому не дали возможности произнести речь, зато награду за лучший документальный фильм получила лента "Навальный".

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко привел забавную аналогию того, каким Американская киноакадемия видит Алексея Навального и каким российского оппозиционера видят украинцы, показав два фото — бутерброд с докторской колбасой и просто куски гнилого хлеба.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф" и также возмущаются таким результатами премии Оскар:

"Цитаты великих оппозиционеров "Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать"";

"На Оскаре награду вместо фильма об Украине отдали фильму о Навальном. А мы знаем его цитату о Крыме-бутерброде. Поэтому знаем, какая он плесень";

"Боже, неужели они поверили в цирк "узник Азкабана" с навальным в главной роли? Он такой же проект кремлевских спецслужб, как и пуйло!";

"А чего удивляться? В Испании украинцам помогают люди, когда та же зара и вог испанский приглашают к себе пропутинскую модель шейк, понимаете? О том, что их кенселят - это миф, к сожалению".

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.