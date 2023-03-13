Популярна українська виконавиця цього разу вирішила показати добірку кадрів, зроблених поза концертами. Тіна Кароль продемонструвала, якою вона буває поза сценою та підготовкою, а також, чим може здивувати.

Нещодавно артистка зізналася, що не могла довгий час схуднути і поправити здоров'я через часті дієти. А тепер нарешті знайшла, як бути в гармонії з собою і може вразити фігурою у витонченому міні.

«Велике вам спасибі ❤; Сонечко наше 💋🫂; Красуня така 🫣; Дуже гарна 😍; Найкраще!!!Спасибі надихаєте!!!; Неймовірна❤️😍; Супер дівчина!!;

Дуже класна!!!; Модель прям 🔥😻 але ви в будь-якій вазі прекрасна, цього не відібрати); Останнє відео це незаконно 😭; Яка худенька!».

Раніше артистка вирішила під час одного із концертів у рамках музичного туру похвалитися майстерністю розтяжки. Як відомо, Тіна Кароль захоплюється йогою і практикує ходіння по цвяхах. Не забуває вона про ретельні тренування і покращує розтяжку.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.