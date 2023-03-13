Популярная украинская изсполнительница в этот раз решила показать подборку кадров, сделанных вне концертов. Тина Кароль продемонстрировала, какой она бывает вне сцены и подбготовки, а также, чем может удивить.
Не так давно артистка призналась, что не могла долгое время похудеть и поправить здоровье через частые диеты. А теперь наконец-то нашла, как быть в гармонии с собой и может впечатлить фигурой в изящном мини.
«Большое вам спасибо ❤; Солнышко наше 💋🫂; Красавица такая🫣; Очень хорошая 😍; Лучшее!!!Спасибо вдохновляете!!!; Невероятная❤️😍; Супер девушка!!;
Очень классная!!!; Модель прям 🔥😻 но вы в любом весе прекрасна, этого не отнять); Последнее видео это незаконно 😭; Какая худышка!».
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Ранее артистка решила во время одного из концертов в рамках музыкального тура похвалиться мастерством растяжки. Как известно, Тина Кароль увлекается йогой и практикует хождение по гвоздям. Не забывает она об усердных тренировках и улучшает растяжку.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.