Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом.

Нам знадобляться 9 вафельних коржів.

Для карамельного масляного крему:

180 г цукру

100 мл води

80 г жовтка

220 г вершкового масла

200 г. вареного згущеного молока

150 р. обсмаженого арахісу

Для шоколадної глазурі:

150 г чорного шоколаду

20 мл рослинної олії (рафінованої)

Спершу готуємо карамельний масляний крем. Для цього вилийте у сотейник воду, додайте цукор та варіть сироп до температури 116 градусів. При цьому сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.

Відправте жовтки в чашу міксера і збивайте їх, у процесі тонким струмком влийте сироп. Коли основа для крему трохи охолоне, додайте в чашу варене згущене молоко і вершкове масло. Продовжуйте збивати крем до одержання однорідної маси.

Щоб приготувати глазур, просто розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі, додайте до нього олію та добре перемішайте.

Залишилось зібрати наш вафельний торт. Візьміть один вафельний корж і покладіть на нього дві ложки карамельного крему, рівномірно розподіліть крем і зверху присипте його крихтою арахісу (перед цим подрібніть арахіс за допомогою качалки). Все те саме проробіть з іншими коржами. Зверху покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Маленьким шпателем розподіліть глазур по борту і покрийте його подрібненим арахісом. Відправте торт у холодильник на 5-6 годин, щоб він добре настоявся.

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