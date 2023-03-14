Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась улучшенным рецептом десерта, знакомого всем с детства.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом.

Нам понадобятся 9 вафельных коржей.

Для карамельного масляного крема:

180 г сахара

100 мл воды

80 г желтка

220 г сливочного масла

200 г варёной сгущёнки

150 г обжаренного арахиса

Для шоколадной глазури:

150 г черного шоколада

20 мл растительного масла (рафинированного)

Сперва готовим карамельный масляный крем. Для этого вылейте в сотейник воду, добавьте сахар и варите сироп до температуры 116 градусов. При этом сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.

Отправьте желтки в чашу миксера и взбивайте их, в процессе тонкой струйкой влейте сироп. Когда основа для крема чуть остынет, добавьте в чашу варёное сгущенное молоко и сливочное масло. Продолжайте взбивать крем до получения однородной массы.

Чтобы приготовить глазурь, просто растопите шоколад в микроволновке, добавьте к нему растительное масло и хорошо перемешайте.

Осталось собрать наш вафельный торт. Возьмите один вафельный корж и положите на него две ложки карамельного крема, равномерно распределите крем и сверху присыпьте его арахисовой крошкой ( перед этим измельчите арахис с помощью скалки). Все то же самое проделайте с остальными коржами. Сверху покройте вафельный торт шоколадной глазурью. Маленьким шпателем распределите глазурь по бортику и покройте его дроблёным арахисом. Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы он хорошо настоялся.

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