Ольга Сумська відреагувала на скандальну церемонію нагородження Оскар, яка створила чимало галасу в мережі.

56-річна актриса театру та кіно активно висвітлює ситуацію в країні, постить в Інстаграм різні фото та підтримує волонтерські центри. Також Ольга Сумська нерідко висловлюється про гучні події у світі.

Цього разу її обурила ситуація із церемонією нагородження "Оскар". У категорії "Кращий повнометражний документальний фільм" нагороду отримала документальна стрічка "Навальний", яка розповідає про токсичне отруєння російського політика, його лікування та повернення до Росії.

В цей же час організатори церемонії "Оскар" цього року, як і минулого, відмовили у можливості виступу президентові України Володимиру Зеленському перед аудиторією. Команда фільму "Навальний", яка вийшла на сцену за нагородою, також не вимовила слів на підтримку України та засудження повномасштабної війни, розв'язаної країною-терористом.

Ольга Сумська не змогла мовчати після побаченого, як і багато її колег, показуючи, що церемонія не поза політикою.

Ми також писали, що після святкування Міжнародного жіночого дня Ольга Сумська поділилася весняним кадром. Позуючи з букетом перед камерою, Ольга отримала багато компліментів.

Як відомо, 56-річна виконавиця часто вражає українок молодою зовнішністю і не приховує обличчя за фільтрами.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

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