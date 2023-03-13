Ольга Сумская отреагировала на скандальную церемонию награждения Оскар, которая создала немало шума в сети.

56-летняя актриса театра и кино активно освещает ситуацию в стране, постит в Инстаграм различные фото и поддерживает волонтерские центры. Также Ольга Сумская нередко высказывается о громких событиях в мире.

В этот раз ее возмутила ситуация с церемонией награждения "Оскар". В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" награду получила документальная лента "Навальный", рассказывающая о токсическом отравлении российского политика, его лечении и возвращении в рф.

В это же время организаторы церемонии "Оскар" в этом году, как и в прошлом, отказали в возможности выступления президенту Украины Владимиру Зеленскому перед аудиторией. Команда фильма "Навальный", вышедшая на сцену за наградой, также не произнесла слов в поддержку Украины и осуждения полномасштабной войны, развязанной страной-террористом.

Ольга Сумская не смогла молчать после увиденного, как и многие ее коллеги, показывая, что церемония не вне политики.

Мы также писали, после празднования Международного женского дня Ольга Сумская поделилась весенним кадром. Позируя с букетом перед камерой, Ольга получила много комплиментов.

Как известно, 56-летняя исполнительница часто впечатляет украинок моложавой внешностью и не скрывает лицо за фильтрами.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.