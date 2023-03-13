На відео помітно, як модель, актриса та співачка Даша Астаф'єва намагається, щоб аудіоверсія книги вийшла чудовою.

Модель, актриса та співачка Даша Астаф'єва вже з'являлася у кадрі у таких фільмах, як "Що творять чоловіки", "Закохані в Київ", "Свінгери" та інших. Артистка також займалася дубляжем, а тепер почала озвучувати книжки. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм вона показала, як проходить цей процес у студії звукозапису.

За словами Даші, для неї новий досвід – це завжди цікаво. Адже можна проявити себе зовсім в іншому амплуа. Це велика відповідальність – правильно передати всю суть того, що хотів сказати автор твору.

На відео помітно, як Даша Астаф'єва намагається, щоб аудіоверсія книги вийшла чудовою.

"Останні дні записів дебютної аудіоверсії в #Underbooks, книги #ПташинийЦвинтар @kyrylopolishchuk. Дякуємо нашій команді за витримку та стійкість! Незважаючи на всі перешкоди, ми на фінальному етапі", - додала Даша Астаф'єва у підписі до відео .

У коментарях користувачі мережі писали про свої враження після перегляду відео з Астаф'євою. Багато хто писав, що в неї просто талант до озвучення, адже голос артистки звучить чудово: "Клас! Такий затишний тембр", "Я закохана в аудіокниги! У тебе, Даша, чудова озвучка. Обов'язково послухаю", "Я вже чекаю, ваш голос звучить чудово" , "Дуже, дуже круто".

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.