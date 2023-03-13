Модель, актриса та співачка Даша Астаф'єва вже з'являлася у кадрі у таких фільмах, як "Що творять чоловіки", "Закохані в Київ", "Свінгери" та інших. Артистка також займалася дубляжем, а тепер почала озвучувати книжки. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм вона показала, як проходить цей процес у студії звукозапису.
За словами Даші, для неї новий досвід – це завжди цікаво. Адже можна проявити себе зовсім в іншому амплуа. Це велика відповідальність – правильно передати всю суть того, що хотів сказати автор твору.
На відео помітно, як Даша Астаф'єва намагається, щоб аудіоверсія книги вийшла чудовою.
"Останні дні записів дебютної аудіоверсії в #Underbooks, книги #ПташинийЦвинтар @kyrylopolishchuk. Дякуємо нашій команді за витримку та стійкість! Незважаючи на всі перешкоди, ми на фінальному етапі", - додала Даша Астаф'єва у підписі до відео .
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Є загиблі, з-під завалів дістають поранених: росіяни вдарили по житлових будинках
Потопає у квітах: кохана легендарного "Да Вінчі" показала його могилу
Трагічно обірвалося життя зірки "Ліги сміху": Юрій Ткач поділився з українцями горем
Маша Єфросиніна відверто розповіла, що робить в Ізраїлі: "Я вперше в житті..."
У коментарях користувачі мережі писали про свої враження після перегляду відео з Астаф'євою. Багато хто писав, що в неї просто талант до озвучення, адже голос артистки звучить чудово: "Клас! Такий затишний тембр", "Я закохана в аудіокниги! У тебе, Даша, чудова озвучка. Обов'язково послухаю", "Я вже чекаю, ваш голос звучить чудово" , "Дуже, дуже круто".
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.