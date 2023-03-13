На видео заметно, как модель, актриса и певица Даша Астафьева старается, чтобы аудиоверсия книги получилась прекрасной.

Модель, актриса и певица Даша Астафьева уже появлялась в кадре в таких фильмах, как "Что творят мужчины", "Влюбленные в Киев", "Свингеры" и других. Артистка также занималась дубляжом, а теперь начала озвучивать книги. На своей странице в соцсети Инстаграм она показала, как проходит этот процесс в звукозаписывающей студии.

По словам Даши, для нее новый опыт - это всегда интересно. Ведь можно проявить себя совсем в ином амплуа. Это большая ответственность - правильно передать всю суть того, что хотел сказать автор произведения.

На видео заметно, как Даша Астафьева старается, чтобы аудиоверсия книги получилась прекрасной.

"Последние дни записей дебютной аудиоверсии в #Underbooks, книги #ПташинийЦвинтар @kyrylopolishchuk. Спасибо нашей команде за выдержку и устойчивость! Несмотря на все препятствия, мы на финальном этапе", - добавила Даша Астафьева в подписи к видео.

В комментариях пользователи сети писали о своих впечатлениях после просмотра видео с Астафьевой. Многие писали, что у нее просто талант к озвучки, ведь голос артистки звучит превосходно: "Класс! Такой уютный тембр", "Я влюблена в аудиокниги! У тебя, Даша, отличная озвучка. Обязательно послушаю", "Я уже жду, ваш голос звучит прекрасно", "Очень, очень круто".

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.