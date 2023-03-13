Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у сторис кадрами з чергового виступу, де, мабуть, був ще й аукціон.

Як видно, на фото Ярослава зображена на сцені в яскравому образі, також є відео, де вона, власне, співає. Перед камерою артистка з'явилася в довгій строкатій сукні цікавого фасону, яка гарно підкреслила її струнку фігуру. Довге волосся дівчини розпущене та прикрашене квітами, а на її обличчі яскравий макіяж з вогненно-червоною помадою та сяюча посмішка.

На фото за спиною SLAVIA можна побачити великий банер із патріотичними мотивами та підписом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. "Підпис Головнокомандувача ЗСУ на вагу золота. Пишаємося", - підписала цю сторінку співачка.

Сторіс із відео, де виступає Ярослава підписала: "Нехай весна принесе перемогу".

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