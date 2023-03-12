Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, в якому постала у незвичайному образі та запросила шанувальників на зустріч у Львові.

Як видно, у короткому ролику Наталка з'явилася у стильному образі, вона не зраджує свого улюбленого кольору – вся у білому – кофтинці та штанах з бежевим поясом. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка. Також у цьому ролику актриса показала фрагменти минулих вечорів поезії та запросила на новий.

У підписі до публікації Денисенко написала: "25 березня Львів. #наталкачиталка з віршами про кохання. Під звуки живого фортепіано. Приходьте насолоджуватися та долучатися до благодійної ініціативи. Квитки на @concert_ru або у шапці профілю".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаю на вас у Варшаві".

"Чекаю в Києві".

"Така ніжна і дуже гарна".

"Чекаємо у Полтаві".

"Яка ти красива квіточка".

"Вже чекаємо на Вас".

"Наталочко, чекаємо на вас у Дніпрі!".

"Яка ж ви гарна. Така ніжна".

"Наталочко, Ви прекрасна. Чекаю на Вас у Черкасах".

"Наталочко, я Вас обожнюю".

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