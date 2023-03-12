Популярний український телеведучий, шоумен і блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розірвав стосунки зі своєю дружиною Дашею Квітковою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав чарівне відео із маленьким сином.

Як виявилось, Даша Квіткова після розлучення з чоловіком не перешкоджає його спілкуванню з маленьким сином Левом. На новому відео Микита показав зворушливі кадри, як проводить час із дитиною та поділився своїми емоціями.

Люблю сина за неймовірно щирі реакції. Ціную кожну мить, коли ми поряд. Як бачите, Лев росте дуже помірний, уважний і так обережно поводиться з твариною. Пишаюся. Перед нашими дітьми весь мир та щиро вірю, що вони попереду бачитимуть лише щасливу Україну", - поділився Добринін.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Мама добре виховує".

"Все завдяки Даші".

"Лев просто неймовірний".

"Чудовий тато і чарівний синочок".

"Льовчик, дуже класний".

"Чудовий батько - чудовий син".

"Солоденький".

"Поверни свою дружину".

"Микита, ви чудовий тато".

"Сподіваюся, вам вдасться зберегти сім'ю".

"Чарівний хлопчик".

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