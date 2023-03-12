Колектив "Дизель шоу" на чолі з Єгором Крутоголовом опублікував у своєму Instagram афішу, в якій повідомили про святковий концерт. Як виявилося, студія відзначатиме на сцені свою свою восьму річницю, і запросила на неї улюблених українських глядачів.

Судячи з афіші, святковий концерт відбудеться вже у квітні цього року, а частину зібраних на ньому коштів передадуть до благодійного фонду, створеного самими артистами. У "Дизель-шоу" повідомили, що ці кошти спрямують на підтримку українських захисників.

У підписі до публікації повідомили деталі святкового заходу: "Весна — пора для гумору, веселощів і, звісно, гучного святкування Дня народження "Дизель Шоу"! Друзі, з радістю запрошуємо вас відзначити нашу восьму річницю разом! Збираємося в МЦКМ (Жовтневий палац) та запалюємо крутий настрій. Улюблені актори подарують захопливі яскраві номери, оригінальні пісні та драйвові емоції. Тож поспішайте вибрати місця для себе, друзів і рідних. Як завжди, частину коштів від продажу квитків передаємо до БО "Дизель Фонд". Щосили допомагаємо нашим захисникам і разом наближаємо перемогу. Долучайтеся! Чекаємо вас на концерті!".

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