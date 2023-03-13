Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис кадрами с очередного выступления, где, видимо, был еще и аукцион.

Как видно, на фото Ярослава запечатлена на сцене в ярком образе, также есть видео, где она, собственно поет. Перед камерой артистка появилась в длинном пестром платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Длинные волосы девушки распущены и украшены цветами, а на ее лице яркий макияж с огненно-красной помадой и сияющая улыбка.

На фото за спиной SLAVIA можно увидеть большой баннер с патриотическими мотивами и подписью Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. "Подпись Главнокомандующего ВСУ на вес золота. Гордимся", - подписала эту сторис певица.

Сторис с видео, где выступает Ярослава подписала: "Пусть весна принесет победу".

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