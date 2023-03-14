Музикант Володимир Дантес розповів, що став амбасадором проекту "Ukraine is calling" та попросив про допомогу.

Український співак Володимир Дантес є активним юзером соціальних мереж. Артист часто радує фанатів різноманітним контентом. Шанувальники дуже цінують важливу рису характеру знаменитості – відкритість та щирість. У новому посту Інстаграм артист поділився важливими змінами, що відбулися з ним.

Зокрема, музикант розповів, що став амбасадором проекту "Ukraine is calling" — це благодійна ініціатива українського ком'юніті у Люксембурзі, метою якої є збирання грошей на машини швидкої допомоги та пожежні авто. Наразі мета ініціативи зібрати на 112 машин 10 мільйонів євро. При цьому 40 із машин уже прибули до України.

Володимир Дантес наголосила, що це дуже важливо, адже для перевезення поранених до шпиталів потрібні швидкі. Для надання невідкладної допомоги також потрібні швидкі. Для гасіння пожеж після обстрілу потрібні пожежні машини. І з кожним обстрілом їх стає дедалі менше.

"Прошу, розповідайте своїм європейським друзям про цей проект, долучайте їх, скидайте сайт і постійно нагадуйте про донати. Для проекту дуже важливо, що на нього звернули увагу саме європейці. Оскільки цей проект створено за підтримки Люксембургу, це значно підвищує рівень довіри та валідності. для європейців", - звернувся до українців Володимир Дантес.

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