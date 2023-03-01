Підприємець Даша Кацуріна вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками та відповісти на їхні запитання про стосунки з музикантом та ведучим Володимиром Дантесом . Крім того, вона показала в Інстаграм-Сторіз листування з артистом.

Хтось із користувачів мережі поцікавився у Даші Кацуріної про її роман із Володимиром Дантесом . У відповідь Даша показала листування зі співаком, у якому вони вранці обмінювалися відеоповідомленнями. Пара листувалась з ранку, проте невідомо, про що саме.



"Навіть не знаю, що у нас із Володимиром Дантесом? Що ж ти там мені пишеш о 7-й ранку?", - написала Даша і згадала його проект "Пожежа".

Втім, більше коментарів про роман зі співаком бізнес-вумен не дала. Але схоже, що у пари все добре.

У неї також спитали про перехід українською мовою. Кацуріна зізналася, що її найбільшою мотивацією був Володимир Дантес, який її надихнув.

"Спочатку тільки письмово, потім тільки з тими, хто звертається українською. А потім Дантес повністю перейшов, і це моя найголовніша мотивація була, насправді. Вова завжди розмовляє українською, мої батьки теж через неї перейшли", - поділилася Даша.

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