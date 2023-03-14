Украинский певец Владимир Дантес является активным юзером социальных сетей. Артист часто радует фанатов разнообразным контентом. Поклонники очень ценят важную черту характера знаменитости – открытость и искренность. В новом посте Инстаграм артист поделился важными изменениями, которые с ним произошли.

В частности, музыкант рассказал, что стал амбассадором проекта "Ukraine is calling" — это благотворительная инициатива украинского коммьюнити в Люксембурге, целью которой является сбор денег на машины скорой помощи и пожарные авто. Сейчас цель инициативы собрать на 112 машин 10 миллионов евро. При этом 40 из машин уже прибыли в Украину.

Владимир Дантес подчеркнула, что это очень важно, ведь для перевозки раненых в госпиталы нужны скорые. Для оказания неотложной помощи тоже нужны скорые. Для тушения пожаров после обстрелов требуются пожарные машины. И с каждым обстрелом их становится все меньше и меньше.

"Прошу, рассказывайте своим европейским друзьям об этом проекте, приобщайте их, сбрасывайте сайт и постоянно напоминайте о донатах. Для проекта очень важно, что на него обратили внимание именно европейцы. Поскольку этот проект создан при поддержке Люксембурга, это значительно повышает уровень доверия и валидности для европейцев", - обратился к украинцам Владимир Дантес.

Напомним, Кацурина рассказала, на что ее вдохновил любимый Дантес.

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