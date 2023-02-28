Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара розійшлася, як і їхні друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни. Після цього Надя оголосила, що почала стосунки з Мишком, а пізніше Дантес зізнався, що зустрічається з Дашею. Кацуріна, як і зірковий бойфренд, веде Інстаграм, де цього разу вирішила поговорити із фанатами.

"У вас такі груди після двох дітей? Ви були на ВВ?", - запитав фанат.

"Тема грудей завжди актуальна, бачу багато питань, тому відповідаю. Погруддя я зробила після перших пологів і народження Сашка. Чи задоволена? Дуже. Переробляти після народження Івана не бачу сенсу, все подобається, з обов'язкового для себе роблю на рік УЗД, годувала Івана сама", - написала Кацуріна.

"Даш, а є почуття, що материнство дуже забирають саму від себе? Як із цим бути?", - запитав ще один фанат.

"Скажу про себе: забирає мене від себе відсутність акценту на собі, тоді шукаю і проблему у партнері, у дітях, у великій кількості роботи. Я тут нічого нового не скажу: зупинятися, делегувати, домовлятися, шерити обов'язки з батьком дітей, нянею, своїми батьками. Пам'ятати, що ти найважливіша у себе, потім діти", - написала Даша у відповіді.

Нагадаємо, Дантес зізнався, чому навчився у відносинах з Дорофєєвою.

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