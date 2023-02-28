Роман Володимира Дантеса з колишньою дружиною друга став предметом пліток і пересудів, тому в цих відносинах він діє трохи інакше.

Незабаром після того, як Надя Дорофєєва підтвердила свої стосунки з Михайлом Кацуріним, Володимир Дантес почав зустрічатися з його колишньою дружиною Дашею. На відміну від своєї колишньої дружини, співак мало говорить про нове кохання і майже не публікує спільні фото в соцмережах. В інтерв'ю TabloID він розповів, чому мало розповідає про новий роман і практично не публікує фото з коханою.

Музикант зізнався, що зараз він не хоче виставляти особисте життя напоказ, хоч і не приховує, що стосунки на публіку йому подобалися.

"Я все ще не відкриваю повністю карти. Навчився на попередніх відносинах, що не потрібно повністю їх показувати. Я вже був у відносинах, де все показував. І це – класно. Але зараз мені не хочеться. Хочеться щось залишати для себе. і трохи приховувати",

– поділився Володимир Дантес.

Роман Володимира Дантеса з колишньою дружиною друга став предметом пліток та пересудів. Володимир відповів, як ставиться до обговорення та критики їхніх стосунків із Кацуріною у соцмережах.

"Слухайте, насправді, іноді дійсно... мені неприємно, що це обговорюється. Не розумію, навіщо. А потім я собі думаю так: "Ну якщо люди в цей момент, пишучи якісь коментарі, не думають про жахіття, що відбувається в нашій країні. Ну нехай". Люди – це люди. І вони завжди обговорюватимуть брудну білизну. Не треба, як то кажуть, писати проти вітру. А то буде ще гірше. Це все минеться", - вважає співак.

Нагадаємо, Дорофєєва розчарувала українців сімейним роликом із Кацуріним.

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