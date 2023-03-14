З перших днів війни фонд телеведучої Маші Єфросініної допомагає жінкам та дітям, які постраждали від вторгнення росії. Нещодавно разом із командою вона побувала в Ізраїлі та побачила, як там волонтери працюють з людьми, які потребують допомоги. Їхній досвід змусив ведучу зробити кілька висновків. Детальніше про це вона розповіла в Інстаграм.

Маша Єфросиніна зауважила, що в Ізраїлі десятки центрів стійкості та роботи з психологічною травмою – усі вони мають як приватних донорів, так і фінансування держави. Волонтери там працюють із людьми, пропонуючи їм звернутися за допомогою, так і на гарячих телефонних лініях та в самих центрах.

При цьому телеведуча розповіла, що після поїздки туди дійшла висновку, що після закінчення війни багатьом українцям буде потрібно ще більше допомоги.

"Ми ж, маючи вже річний досвід у Фонді, розуміємо, що те, з чим ми зіткнемося після перемоги, коли люди "видихнуться", буде схожим на землетрус у плані виявлення ментальних наслідків. Так що завдання фонду вибудовувати систему допомоги та масштабувати її, шукаючи на все це фінансування. Ми дуже дякуємо Посольству України в Ізраїлі за допомогу в організації нашої поїздки!", - зазначила Маша Єфросиніна.

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