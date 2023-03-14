Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что после поездки в Израиль пришла к одному выводу и предупредила украинцев.

С первых дней войны фонд телеведущей Маши Ефросининой помогает женщинам и детям, пострадавшим от вторжения россии. Недавно вместе с командой она побывала в Израиле и увидела, как там волонтеры работают с людьми, кторые нуждаются в помощи. Их опыт заставил ведущую сделать несколько выводов. Детальнее об этом она рассказала в Инстаграм.

Маша Ефросинина отметила, что в Израиле десятки центров устойчивости и работы с психологической травмой – все они имеют как частных доноров, так и финансирование государства. Волонтеры там работают с людьми, предлагая им обратиться за помощью, так и на горячих телефонных линиях и в самих центрах.

При этом телеведущая рассказала, что после поездки туда пришла к выводу, что после окончания войны многим украинцам понадобится еще больше помощи.

"Мы же, имея уже годовой опыт в Фонде, понимаем, что то, с чем мы столкнемся после победы, когда люди "выдохнутся", будет похоже на землетрясение в плане выявления ментальных последствий. Так что задача фонда выстраивать систему помощи и масштабировать ее, ища на все это финансирование. Мы очень благодарим Посольство Украины в Израиле за помощь в организации нашей поездки!", - отметила Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.