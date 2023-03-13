Світлана Тарабарова розповіла, що цього разу через обстріл було пошкоджено місце, яке було важливим для неї у дитинстві.

Після визволення Херсона місто продовжує бути небезпечним для мешканців – його часто обстрілюють. Днями стався черговий удар, через який постраждав рідний район української співачки Світлани Тарабарової. Про це вона розповіла у своїх Інстаграм-Сториз та показала наслідки обстрілу.

Світлана Тарабарова розповіла, що цього разу через обстріл було пошкоджено місце, яке було важливим для неї у дитинстві. Так, російський снаряд потрапив у двір школи, яку закінчила. В результаті там було зруйновано паркан та вибито вікна.

"Тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне – життя. Свобода. Україна", – написала українська артистка Світлана Тарабарова .

Варто зазначити, що раніше співачка зізналася – дякує небу щодня за те, що їй вдалося умовити найближчих людей перебратися до Києва. Майже 11 місяців вона вмовляла батьків виїхати із Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють.

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