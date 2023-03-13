Светлана Тарабарова рассказала, что в этот раз из-за обстрелов была повреждено место, которое было важным для нее в детстве.

После освобождения Херсона город продолжает быть опасным для жителей – его часто обстреливают. На днях произошел очередной удар, из-за которого пострадал родной район украинской певицы Светланы Тарабаровой. Об этом она рассказала в своих Инстаграм-Сториз и показала последствия обстрела.

Светлана Тарабарова рассказала, что в этот раз из-за обстрелов была повреждено место, которое было важным для нее в детстве. Так, российский снаряд попал во двор школы, которую она окончила. В результате там был разрушен забор и выбиты окна.

"Между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон. Простите, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина", – написала украинская артистка Светлана Тарабарова.

Стоит отметить, что ранее певица призналась – благодарит небо каждый день за то, что ей удалось уговорить самых близких людей перебраться в Киев. Почти 11 месяцев она уговаривала родителей уехать из Херсона, который российские оккупанты регулярно обстреливают.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.