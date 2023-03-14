Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася відео, де показала танці зі своєю ученицею.

Як видно, у ролику з динамічною музикою Ілона та її учениця відбиті у танцювальному залі з дзеркалами. Дівчина стоїть трохи попереду хореографа, вони у темних вбраннях та у босоніжках на підборах синхронно рухаються. При цьому можна помітити неймовірну пластичність та грацію танцівниць.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Мрії здійснюються, якщо вірити!". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами:

"Можна багато сперечатися, та дівчинка молодець, але Ілона не просто танцює, вона каже за допомогою танцю. Це окрема історія життя, для мене це найвища майстерність".

"Ілоно, вибачте, але весь час дивилася на дівчинку. Ніжно, красиво, витончено. Кішечка".

"Це ви з ученицею танцюєте? Ілоно, ви дуже гарна. Особливо в цьому танці виявилася ваша чуттєвість".

"Дівчинка молодець, але вона танцює красиво, а Ілона, аж в очі впадає, що прямо розчинена в танці. Вкотре захоплення професіоналізмом Ілони Гвоздєвої".

"Круто, аж захотілося танцювати".

"Яка граціозна! Є на що подивитися – пластика чудова".

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