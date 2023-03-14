Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, в котором показала танцы со своей ученицей.

Как видно, в ролике с динамичной музыкой Илона и ее ученица запечатлены в танцевальном зале с зеркалами. Девушка стоит чуть впереди хореографа, они в темных нарядах и в босоножках на каблуках синхронно двигаются. При этом можно заметить невероятную пластичность и грацию танцовщиц.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Мечты сбываются, если верить!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:

"Можно много спорить, да девочка молодец, но Илона не просто танцует, она говорит с помощью танца. Это отдельная история жизни, для меня это высшее мастерство".

"Илона, извините, но все время смотрела на девочку. Нежно, красиво, изящно. Кошечка".

"Это вы с ученицей танцуете? Илона, вы очень хороша. Особенно в этом танце проявилась ваша чувственность".

"Девочка молодец, но она танцует красиво, а Илона, аж в глаза бросается, что прямо растворена в танце. В очередной раз восторг от профессионализма Илоны Гвоздевой".

"Круто, аж захотелось танцевать".

"Какая грациозная! Есть на что посмотреть – пластика замечательная".

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