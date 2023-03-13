На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що перші десять українських екіпажів завершили 4-тижневу підготовку на танках «Леопард 2» в Іспанії. Журналістами показали їхні навчання.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі відкриє дві справи проти росії – через викрадення українських дітей і через цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі.

В боях за Україну загинув учасник «Ліги сміху» Роман Іваненко.

Окупанти обстріляли Миколаївщину, там двоє загиблих. Також росіяни нанесли черговий удар по Авдіївці – загинула 46-річна жінка.

ДБР взялося розслідувати справу офіцера ЗСУ, який побив строковика. Чоловіку, проступок якого потрапив на відео, загрожує до 12 років за ґратами.

Також Марічка Падалко відзначила, щоу українці бурхливо відреагували на присудження Оскара фільму «Навальний» в категорії документальне кіно, де поруч номінувався і український фільм «Будинок зі скалок». Найсумніше, що під час промови дружина «опозиціонера» навіть не згадала війну. В популярному на цю тему твіті порівняли родину, що постраждала від путіна в Україні і від путіна в росії.

УПЦ не хоче залишати Лавру. «Ми до останнього відстоюватимемо свої права» - каже митрополит Павло, відомий в народі як «Паша-мерседес». Раніше повідомлялося, що після розірваної угоди про оренду, УПЦ має залишити Лавру до 28 березня.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.