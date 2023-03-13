На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что первые десять украинских экипажей завершили 4-недельную подготовку на танках "Леопард 2" в Испании. Журналистами показали их учения.

Международный уголовный суд в Гааге откроет два дела против россии – из-за похищения украинских детей и целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре.

В боях за Украину погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко.

Оккупанты обстреляли Николаевщину, там двое погибших. Также россияне нанесли очередной удар по Авдеевке – погибла 46-летняя женщина.

ГБР взялось расследовать дело офицера ВСУ, избившего срочника. Мужчине, проступок которого попал на видео, грозит до 12 лет за решеткой.

Также Маричка Падалко отметила, что украинцы бурно отреагировали на присуждение Оскара фильму «Навальный» в категории документальное кино, где рядом номинировался и украинский фильм «Дом из заноз». Печальнее всего, что во время речи жена «оппозиционера» даже не вспомнила войну. В популярном на эту тему твите сравнили семью, пострадавшую от путина в Украине и от путина в россии.

УПЦ не хочет покидать Лавру. «Мы будем до последнего отстаивать свои права» - говорит митрополит Павел, известный в народе как «Паша-мерседес». Ранее сообщалось, что после разорванного соглашения об аренде, УПЦ должна покинуть Лавру до 28 марта.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.