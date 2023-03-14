Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав кадри з благодійного концерту у Києві та розповів про те, скільки коштів вдалося зібрати.

Як виявилося, Юрій виступає не лише як ведучий благодійних заходів. На новому відео можна побачити, що телезірка почав співати нарівні зі своїми зірковими друзями Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою (Дзідзьо).

У підписі до публікації Горбунов розповів: "Дякуємо Київ. Неймовірні емоції! Дякуємо за щедрість! Ми зібрали 45.500$ на підтримку ЗСУ! І на підтримку внутрішньо переміщених осіб з сходу України! Дякую @dzidzio і @ponomaryovoleksandr за відданість і патріотизм! Тримаємо культурний фронт! Слава Україні!".

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