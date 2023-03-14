Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил кадры с благотворительного концерта в Киеве и рассказал о том, сколько средств удалось собрать.

Как оказалось, Юрий выступает не только, как ведущий благотворительных мероприятий. На новом видео можно увидеть, что телезвезда начал петь наравне со своими звездными друзьями Александром Пономаревым и Михаилом Хомой (Дзидзьо).

В подписи к публикации Горбунов рассказал: "Спасибо Киев. Невероятные эмоции! Спасибо за щедрость! Мы собрали 45.500$ в поддержку ВСУ! И в поддержку внутренне перемещенных лиц с востока Украины! Спасибо @dzidzio и @ponomaryovoleksandr за преданность и патриотизм! Держим культурный фронт! Слава Украине!".

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