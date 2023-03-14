Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася зворушливими фото та повідомила, що привезла в Україну свою маму та доньку Наташу.

На нових фотографіях Ірину з мамою Ольгою та донькою Наталкою можна побачити на тлі гарних видів українських Карпат. Схоже, продюсер привезла рідних до Закарпаття – найдальшу від бойових дій точку. На знімках вони багато обіймаються, схоже сильно скучили один за одним.

У підписі до публікації Горова написала: "Нарешті й маму з Натусею привезла в Україну. @nataska.gorovaya @olga.dragan". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, деякі в коментарях запитують, де син Ірини та Потапа Андрій і чому він не разом з ними на фото.

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