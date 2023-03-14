Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась трогательными фото и сообщила, что привезла в Украину свою маму и дочь Наташу.

На новых фотографиях Ирину с мамой Ольгой и дочкой Наташкой можно увидеть на фоне красивых видов украинских Карпат. Похоже, продюсер привезла родных в Закарпатье – самую дальнюю от боевых действий точку. На снимках они много обнимаются, похоже сильно соскучились друг по другу.

В подписи к публикации Горовая написала: "Наконец-то и маму с Натусей привезла в Украину. @nataska.gorovaya @olga.dragan". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, некоторые в комментариях спрашивают, где сын Ирины и Потапа Андрей и почему он не вместе с ними на фото.

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