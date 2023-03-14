Спочатку Джамала розповіла, які мрії у неї були з самого дитинства, а потім заговорила про артистку, яка з перших днів вторгнення кликала її до себе.

Популярна співачка та переможниця пісенного конкурсу Євробачення у 2016 році Джамала у перерві між благодійними концертами зважилася поспілкуватися з користувачами мережі. Зокрема, співачка відповіла на запитання, які їй поставили українці і не стала нічого приховувати.

Спочатку Джамала розповіла, які мрії у неї були з самого дитинства. Так, вона зізналася, що ще в три роки говорила мамі, що обов'язково стане артисткою і співатиме на сцені.

Якось маленька Джамала одягла гарну сукню, яка лежала у шафі, нарвала квітів і почала говорити мамі, що вона сьогодні матиме концерт. Та повірила і навіть почала дзвонити до дитячої, щоб дізнатися, що це за концерт, і чому її не попередили. Тільки після цього вона зрозуміла, що її дочка нафантазувала і це була лише її мрія.

Джамала також розповіла, що її пов'язують близькі стосунки з Loreen – шведська співачка мароккансько-берберського походження, переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2012".

"Вона з перших днів підтримує Україну та дає благодійні концерти. Пам'ятаю, як ми тиждень провели разом у Лондоні. Тоді ми знімалися у фільмі про конкурс Євробачення. Завжди, коли ми з нею зустрічаємося, у мене відчуття, що ми все життя знайомі. Мені легко з нею, а коли почалася війна, вона мене кликала до себе до Стокгольма", - розповіла артистка.

Нагадаємо, Джамала несподівано звернулася до українців.

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