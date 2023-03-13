Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка у 2016 році стала переможницею Євробачення, де виконала свою пісню 1944 року. А після повномасштабного вторгнення Джамала стала однією з перших українських зірок, які підкоряли сцени Європи, збираючи гроші на допомогу Україні. Там артистка виконувала лише одну пісню, з якою і перемогла на Євробаченні.

Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу співачка показала, як зробила собі чубчик, поділившись кадрами у сторіс.

А до цього Джамала розповіла про втому від зими і показала фото, де в неї ще чубки немає.

"Ви втомилися як ніколи від зими? Тоді я їду до вас. Багато чую: "Як взагалі це можливо, в один день співати, говорити, переїжджати і так по колу?" Непросто, але, слухайте. Мета одна. Що ти відчуваєш, коли потрапляєш у нове місце?.. Щоразу, приходячи на майданчик, я готуюся до підтримки та співчуття і, звичайно ж, до певної провокації… Те, що об'єднує всі ці поїздки – думки інших людей про те, що дивним залишається факт того, що у нас є сила та креатив для боротьби", - написала зірка.

Нагадаємо, Джамала в образі з незвичайним вінком заінтригувала фанатів.

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