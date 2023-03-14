Популярная певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2016 году Джамала в перерыве между благотворительнми концертами, решилась пообщаться с пользователями сети. В частности певица ответила на вопросы, которые ей задали украинцы и не стала ничего скрывать.
Сначала, Джамала рассказала, какие мечты у нее были с самого детства. Так, она призналась, что еще в три года говорила маме, что обязательно станет артисткой и будет петь на сцене.
Однажды маленька Джамала надела красивое платье, которое лежало в шкафу, нарвала цветов и начала говорить маме, что у нее сегодня будет концерт. Та поверила и даже начала звонить в детский, чтобы узнать, что это за концерт и почему ее не предупредили. Только после этого, она поняла, что ее дочь нафантазировала и это была лишь ее мечта.
Джамала также рассказала, что ее связывают близкие отношения с Loreen - шведская певица марокканско-берберского происхождения, победительница конкурса песни "Евровидение-2012".
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"Она с первых дней поддерживает Украину и дает благотворительные концерты. Помню, как мы неделю провели вместе в Лондоне. Тогда мы снимались в фильме о конкурса Евровидение. Всегда, когда мы с ней встречаемся, у меня ощущения, что мы всю жизнь знакомы. Мне легко с ней, а когда началась война, она меня звала к себе в Стокгольм", - рассказала артистка.
Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.
Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.