Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала похвалилася кадрами з нової ефектної фотосесії в Лондоні та повідомила, що вона має власний Telegram-канал.

"Хочу бути ще ближчою до вас :) Іноді хочеться про щось поговорити, поділитися з вами думками. А часом все відбувається в такому шаленому ритмі, що не завжди встигаю все вам показати тут! Це ж потрібно обрати фото, змонтувати відео, стільки часу займає! А там все просто, зняла відеоповідомлення і побігла :) Бекстейджі, зйомки, запис музики. Більше ексклюзиву", — написала артистка.

Крім того, співачка запропонувала шанувальникам у коментарях ставити їй запитання, на які вона пізніше відповість у своєму каналі.

Раніше Джамала стала першою українською амбасадоркою проєкту EQUAL, який підтримує боротьбу жінок за свої права в музичній індустрії. Артистка дала свої рекомендації для плейлисту "EQUAL Україна", куди увійшли 50 треків популярних виконавиць. Зокрема, до списку потрапили композиції співачок Аліни Паш, Onuka, аlyona аlyona, Kola, а також гуртів Tonka, The Hardkiss, Go-A.

"Для мене ця боротьба сьогодні дуже важлива. Тому я хотіла б розділити радість із кожною українкою, яка, незважаючи на воєнний час, так безстрашно бореться за вільне життя в Україні. За рівність. За свободу", - заявила Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.