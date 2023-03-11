Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася незвичайними кадрами та заінтригувала гастролями за кордоном.

На фотографіях Джамалу можна побачити у незвичайній локації – вона стоїть на тлі мішків із піском та гордо позує. Перед камерою зірка з'явилася у цікавому образі – на ній широкі джинси та вільна біла футболка, а головна "фішка" лука – величезний синьо-жовтий вінок із оригінальним декором. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Джамала розповіла про новий гастрольний тур за кордоном і розписала навіть графік концертів: "Вже цього літа відбудеться мій тур Like A Bird у США та Канаді! Нове місто! Міннеаполіс, побачимося 14/06". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Прийду! Але не в Штатах".

"Квитки на концерт у Торонто вже давно є".

"Ура!".

"Як же я кайфую від вашого стилю".

"Нарешті".

"Вогонь".

"Успіхів!".

"Я в захваті. Канадо, тримайся".

"Чекаємо".

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