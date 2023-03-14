Українська актриса Анна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати" продовжує зніматися у різних фільмах та грати у театрі. Після вистави "Вірні дружини" актриса отримала легкі травми та показала в Інстаграм-Сториз, що трапилося з її ногами.

Вистава є детективною комедією про подруг, які намагаються розслідувати справу. Спроба розібратися виявляє, що вірні дружини та тихі матусі зовсім не без гріха. І кожна з них у минулому могла вчинити жорстокий злочин.

Анна Кошмал під час цієї вистави активно танцює, співає та робить деякі небезпечні акробатичні рухи. Через це уникнути дрібних травм неможливо. Актриса показала, що після вистави всі її ноги у синцях та дрібних подряпинах.

"Доброго ранку. Так виглядають мої ноги після двох вистав", - розповіла Анна Кошмал.

Варто зазначити, що Анна Кошмал почала зніматися в кіно у 2011 році. Популярність актрисі принесла роль Жені в українському серіалі "Свати". 2017 року артистка вийшла заміж. Актриса не афішує ім'я чоловіка та батька своєї дитини. Він – не медійна особистість.

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