Користувачі мережі в коментарях, під відео Ганни Кошмал, були вражені тим, як у неї добре виходить робити такі складні асани.

Українська актриса Анна Кошмал, яка грала роль Женьки у серіалі "Свати", вже довгий час займається йогою і може легко зробити чимало складних асан. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм знаменитість опублікувала одне зі своїх занять, показавши виконання складної вправи.

Так, Анна Кошмал зробила шпагат, стоячи на руках. Він є ускладненим видом класичного шпагату у положенні сидячи. Його виконання потребує великої кількості часу на підготовку та освоєння вправ високого рівня складності.

Зірка серіалу "Свати" також розповіла, що йога допомагає зменшити стрес, допомагає почуватися краще, енергійнішим і все більш врівноваженим. Крім того, покращує та поглиблює дихання, а також зміцнює тіло та покращує гнучкість. І насамкінець асани допомагають вчитися жити зараз.

Користувачі мережі в коментарях, під відео Анни Кошмал, були вражені тим, як у неї добре виходить робити асани: "Не перестаю захоплюватися", "Вийшло круто, я ще не можу таке виконувати, "Класно", "Ого, як круто виходить" , "Дуже круто, молодчинка".

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