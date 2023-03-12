Українська актриса Анна Кошмал, яка грала роль Женьки у серіалі "Свати", вже довгий час займається йогою і може легко зробити чимало складних асан. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм знаменитість опублікувала одне зі своїх занять, показавши виконання складної вправи.
Так, Анна Кошмал зробила шпагат, стоячи на руках. Він є ускладненим видом класичного шпагату у положенні сидячи. Його виконання потребує великої кількості часу на підготовку та освоєння вправ високого рівня складності.
Зірка серіалу "Свати" також розповіла, що йога допомагає зменшити стрес, допомагає почуватися краще, енергійнішим і все більш врівноваженим. Крім того, покращує та поглиблює дихання, а також зміцнює тіло та покращує гнучкість. І насамкінець асани допомагають вчитися жити зараз.
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Користувачі мережі в коментарях, під відео Анни Кошмал, були вражені тим, як у неї добре виходить робити асани: "Не перестаю захоплюватися", "Вийшло круто, я ще не можу таке виконувати, "Класно", "Ого, як круто виходить" , "Дуже круто, молодчинка".
Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.
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