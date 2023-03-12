Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, як проводить час у Одесі з іншими акторами.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу зірка поділилася фотографіями з Одеси, де була з колегами.

"У глибині моря вічна тиша. Урагани вирують на поверхні, там і проходять. Люди можуть багато чого навчитися біля моря. Зберігати спокій усередині, що б не відбувалося зовні". с. Ельчин Сафарлі

Для нашої дівочої команди Одеса – завжди свято, та моооре. Завжди хочеться з ним побути якнайдовше… вітер, птахи, солоне повітря, спокій і глибина… неможливо відірватися", - написала Кошмал.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже хотіла вас сьогодні побачити, але квитків уже немає";

"Одеса – це місто герой у всьому світі";

"Кращі актриси та гарні українські жінки";

"як завжди, найкращі, улюблені, справжні українські таланти";

"Я в центрі на вул.Буніна, Міст-центр. Заходьте в гості якщо що";

"Аня, добрий вечір! Вітаю в Одесі! Можу бути чимось корисним? Може бути потрібна машина для поїздок містом?".

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