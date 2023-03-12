Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу зірка поділилася фотографіями з Одеси, де була з колегами.
"У глибині моря вічна тиша. Урагани вирують на поверхні, там і проходять. Люди можуть багато чого навчитися біля моря. Зберігати спокій усередині, що б не відбувалося зовні". с. Ельчин Сафарлі
Для нашої дівочої команди Одеса – завжди свято, та моооре. Завжди хочеться з ним побути якнайдовше… вітер, птахи, солоне повітря, спокій і глибина… неможливо відірватися", - написала Кошмал.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дуже хотіла вас сьогодні побачити, але квитків уже немає";
"Одеса – це місто герой у всьому світі";
"Кращі актриси та гарні українські жінки";
"як завжди, найкращі, улюблені, справжні українські таланти";
"Я в центрі на вул.Буніна, Міст-центр. Заходьте в гості якщо що";
"Аня, добрий вечір! Вітаю в Одесі! Можу бути чимось корисним? Може бути потрібна машина для поїздок містом?".
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