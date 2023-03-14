Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты" продолжает сниматься в различных фильмах и играть в театре. После представления "Вірні дружини" актриса получила легкие травмы и показала в Инстаграм-Сториз, что случилось с ее ногами.

Представление являет собой детективную комедию о подругах, которые пытаются расследовать дело. Попытка разобраться обнаруживает, что верные жены и тихие мамочки – совсем не без греха. И каждая из них в прошлом могла совершить жестокое преступление.

Анна Кошмал во время этого спектакля активно танцует, поет и делает некоторые опасные акробатические движения. Из-за это избежать мелких травм невозможно. Актриса показала, что после представления все ее ноги в синяках и мелких царапинах.

"Доброе утро. Так выглядят мои ноги после двух спектаклей", - рассказала Анна Кошмал.

Стоит отметить, что Анна Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в украинском сериале "Сваты". В 2017 году артистка вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он – не медийная личность.

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

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