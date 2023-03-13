Актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, як робить розминку після поїзда, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Кошмар опублікувала відео де продемонструвала розминку після поїзда.

"Після поїзда особисто приємно розім'яти тіло та добре все продихати", - написала Кошмал під публікацією.

А до цього Ганна поділилася кадрами, де влаштувала ефектне тренування. Зірка розповіла також про основні плюси йоги.

Як триматися?

Йога допомагає зменшити стрес;

Йога допомагає почуватися краще, енергійнішим, і все більш врівноваженим;

Йога покращує та поглиблює дихання;

Йога зміцнює тіло та покращує гнучкість;

Йога зміцнює концентрацію;

Йога вчить жити зараз", - написала Кошмал під відео, де вражала своєю гнучкістю в спортивному костюмі.

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